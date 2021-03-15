Son dakika haberi: 15 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.





14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 132 bin 425 olarak açıklarken, 13 bin 378 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 68 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 15 bin 516 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 701 bin 076 olarak açıklamıştı.









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