Son dakika haberi: 15 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 15 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 559 bin 680 doza yükseldi.



18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kahramanmaraş yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti



BAKAN KOCA 'İLK KEZ' DİYEREK PAYLAŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın aşılama oranında en düşük il olduğunu belirterek, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.





14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 346 bin 642 olarak açıklarken, 21 bin 624 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 189 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 550 olarak açıklanmıştı.



