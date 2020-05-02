Son dakika haberi: 15 il için harekete geçiliyor! Tersine karantina dönemi

Son dakika haberi... Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

15 İLDE UYGULANABİLİR

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, “tersine karantina” uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.

BARTIN DUYURMUŞTU

Bazı illerin valilileri, kendi illerindeki duruma ilişkin değerlendirme yapmışlardı. Koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurmuştu. Valiliğin açıklamasında, “73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Buna benzer illerin özel olarak incelemeye alınarak değerlendirileceği belirtildi.

SALGIN YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL EKİP

Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı uzmanlarından oluşturduğu ekip, salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu ekibin çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekanlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

NORMALLEŞMEDE KİLİT TARİH 5 HAZİRAN

Uzmanlar, “Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir” diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir. Ancak bunda, 10 Nisan’da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.



GÜNDE BİN VAKA KRİTER



Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor. Yetkililer, “Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir” dediler. Bu nedenle 5 Haziran’da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.



İKİNCİ DALGA HAZIRLIĞI



Uzmanlar, DSÖ’nün de uyardığı “ikinci dalga” salgına hazırlıkların yapıldığını dile getirirken, ikinci dalganın “kendi içimizde ve güz aylarında” yaşanma olasılığının yüksek olduğunu belirtiliyorlar. Bu nedenle, pik noktayı görmemiş ama halen salgının sürdüğü Anadolu kentlerinin bu açıdan risk oluşturduğu, gevşetme ve yeni önlemler alınırken bunlara dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yapılacak düzenlemelerin, her il veya her bölgeye ayrı uygulanması öneriliyor.

YASAK ÖNCESİ 3 BİN 837 KİŞİYE CEZA

Önceki gece 31 ilde başlayan 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, ülke genelinde eşzamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı. 10 bin 408 park-bahçe, 2 bin 946 mesire-yürüyüş alanı ile 102 bin 618 işyeri denetlendi. 82 işyerine idari ve adli işlem uygulandı. Türkiye genelinde 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeğinin katıldığı denetimlerde 8 bin 259 noktada 298 bin 371 kişi sorgulandı. Haklarında arama kararı bulunan 316 kişiye işlem yapılırken, 21 kişi ise gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 2 bin 372, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı 1231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari para cezası ve adli işlem uygulandı. (Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA)



3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, 31 ilde büyük sessizlik hâkimdi. Sokağa çıkmak zorunda olanlar, polisin sıkı denetiminden geçti.





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