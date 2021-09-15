Son dakika haberi: 15 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 15 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 test yapılırken 28 bin 224 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 28 bin 536 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,02 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.35 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 52 milyon 153 bin 868'i birinci doz, 41 milyon 182 bin 546'sı ikinci doz, 9 milyon 663 bin 374'ü üçüncü doz olmak üzere 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÇİFT DOZ AŞI VURGUSU

Sosyal medya hesabından, paylaşım yapan Bakan Koca, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

TEK BİR TURUNCU İL KALMADI

Aşılama risk haritasında turuncu kategoride yer alan Gümüşhane %65 aşılama oranına ulaşarak sarı kategoriye yükseldi. Böylelikle tabloda tek bir turuncu il kalmadı. Bakan Koca, bu güzel haberle ilgili bir tweet daha attı. Bakan Koca, paylaşımında "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. GÜMÜŞHANE’Yİ KUTLUYORUZ." notunu düştü.



14 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıkladığı verilere göre 334 bin 535 test yapılırken 27 bin 802 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 276 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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