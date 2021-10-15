Son dakika haberi: 15 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 15 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 test yapılırken 30 bin 694 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 181 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 25 bin 513 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,29 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 291 bin 276 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

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Kritik uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." paylaşımında bulundu.

2 İL DAHA MAVİ



Aşılamada seferberlik sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Ardahan ve Antalya mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride yer alan Gaziantep ise sarı kategoride yer aldı.

14 EKİM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 362 bin 217 olarak açıklarken, 30 bin 709 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 203 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 26 bin 461 olarak açıklanmıştı.