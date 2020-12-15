Son dakika haberi: 15 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, kapalı ortamlardan uzak durulması uyarısını yaparak, şu mesajı paylaştı:
"Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım."
15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLE:
Bakan Koca tarafından açıklanan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 235 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı ise 32 bin 102 olarak belirlendi.
Türkiye'de son gün yapılan test sayısı 206 bin 190 olurken, ağır hasta sayımız 5 bin 988. Son 24 saat içerisinde 29 bin 247 kişi tedavi ya da karantina sürecinin tamamlanmasının ardından iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 661 bin 191'e ulaştı.
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