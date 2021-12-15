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Son dakika haberi: 15 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Vaka#Koronavirüs#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 15 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. Aşının önemine vurgu yapan Bakan Koca, "Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun." çağrısında bulundu. Öte yandan %75 aşılama oranına ulaşan Kahramanmaraş mavi kategoriye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 test yapılırken 19 bin 872 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 193 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenleri sayısı 25 bin 239 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,17 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 122 milyon 37 bin 127'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ ARTIK MAVİ

Aşılama risk haritasında %75 aşılama oranına ulaşan Kahramanmaraş, mavi kategoriye yükselirken turuncu kategoride yer alan Bitlis, sarı kategoriye yükseldi.

Son dakika haberi: 15 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

14 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 117 olarak açıklarken, 21 bin 477 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 181 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 042 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 15 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Vaka#Koronavirüs#Fahrettin Koca

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