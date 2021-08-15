Son dakika haberi: 15 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 15 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 422 bin 949 aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.



KOCA'DAN TEDBİR VE AŞILAMA PAYLAŞIMI



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedbir ve aşılamaya dikkat çekerken, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.









14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 284 bin 947 olarak açıklarken, 19 bin 949 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 145 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 364 olarak açıklanmıştı.









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