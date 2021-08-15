Son dakika haberi: 15 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 15 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı









14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 284 bin 947 olarak açıklarken, 19 bin 949 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 145 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 364 olarak açıklanmıştı.









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