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Haber Giriş: 14.02.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 14 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 14 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve korona tablosunu açıkladı. Tabloda test sayısına bağlı olarak vaka sayısında büyük düşüş görülürken, ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

HAFTALIK DURUM

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son dakika haberi: 14 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 123 bin 305 olarak açıklarken, 7 bin 706 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 93 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 215 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 468 bin 419 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 14 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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