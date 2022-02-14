Son dakika haberi: 14 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA TEDBİR ÇAĞRISINI YİNELEDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedbir çağrısını yineleyerek, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir" ifadelerini kullandı.





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13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 419 bin 556 olarak açıklarken, 73 bin 787 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 276 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 70 bin 169 olarak açıklanmıştı.



