Son dakika haberi: 14 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Koronavirüste (corona virüsü) kritik eşik... Kısmi kapanmanın ilk gününde 14 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı.

Tabloda 310 bin 420 test yapılırken 62 bin 797 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 802 oldu.

Koronavirüsten maalesef 279 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 55 bin 413 oldu.

13 NİSAN KORONA TABLOSU

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