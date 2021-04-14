Son dakika haberi: 14 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Kısmi kapanmanın ilk gününde Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi. Tabloda vaka sayısı tekrar 60 binin üstüne çıktı. Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısının 55 bin seviyesine yükselmesi dikkat çekti.
Koronavirüste (corona virüsü) kritik eşik... Kısmi kapanmanın ilk gününde 14 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı.
Tabloda 310 bin 420 test yapılırken 62 bin 797 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 802 oldu.
Koronavirüsten maalesef 279 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 55 bin 413 oldu.
13 NİSAN KORONA TABLOSU
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