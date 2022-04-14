Son dakika haberi: 14 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 14 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 446 covid-19 testi yapılırken 5 bin 127 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 16 bin 783 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 301 bin 11'e yükseldi.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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13 NİSAN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 184 bin 758 olarak açıklarken, 5 bin 529 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 31 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 493 olarak açıklanmıştı.