Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 14 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka#Tablo
Son dakika haberi: 14 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 134 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 134 bin 27 testte bin 534 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 830 bin 467, 2’nci dozda 53 milyon 50 bin 434 ve 3’üncü dozda 27 milyon 774 bin 593 olmak üzere toplam 147 milyon 623 bin 608 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haberin Devamı

Son dakika haberi: 14 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 27 olarak açıklarken, bin 534 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 673 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 14 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Vaka#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei
‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

#Burak Yamantürk

BAKMADAN GEÇME!

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei
‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

#Burak Yamantürk