Son dakika haberi: 14 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 134 bin 27 testte bin 534 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 830 bin 467, 2’nci dozda 53 milyon 50 bin 434 ve 3’üncü dozda 27 milyon 774 bin 593 olmak üzere toplam 147 milyon 623 bin 608 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 27 olarak açıklarken, bin 534 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 673 olarak açıklanmıştı.