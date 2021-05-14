Son dakika haberi... 14 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 201 bin 295 olarak açıklarken, 11 bin 534 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 238 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 55 bin 472 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 856 bin 763 olarak açıklamıştı.













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