Son dakika haberi: 14 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart günlük korona verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1392 oldu, 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.





13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 150 bin 098 olarak açıklarken, 15 bin 082 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 65 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 15 bin 287 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 685 bin 560 olarak açıklamıştı.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara