Son dakika haberi: 14 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 test yapılırken 27 bin 802 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 276 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 191 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65.93 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 51 milyon 979 bin 208'i birinci doz, 40 milyon 921 bin 431'i ikinci doz, 9 milyon 562 bin 25'i üçüncü doz olmak üzere 103 milyon bin 616'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Kritik rakamları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." notunu düştü.

ŞANLIURFA ARTIK SARI



Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken turuncu kategoride yer alan Şanlıurfa, %65 aşılama oranına ulaşarak sarı kategoriye yükseldi.

13 EYLÜL TABLOSU



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre 319 bin 110 test yapılırken 24 bin 613 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 231 olarak açıklanmıştı.









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