Son dakika haberi: 14 Ekim corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

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SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 14 Ekim corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. AÃ§Ä±klanan tabloya gÃ¶reÂ son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 30 bin 709 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 203 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

AÅžILAMADA SON DURUM

18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ nÃ¼fusta ikinci doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 75,60, birinci doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 88,18 oldu.

TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar uygulanan toplam aÅŸÄ± sayÄ±sÄ± 113 milyon 418 bin 257'ye yÃ¼kseldi. Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda son 24 saatte 234 bin 957 doz aÅŸÄ± uygulandÄ±.

En az iki doz aÅŸÄ± uygulananlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu 10 il, KÄ±rklareli, MuÄŸla, Ordu, Amasya, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, Osmaniye, Edirne, BalÄ±kesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, DiyarbakÄ±r, MuÅŸ, Mardin, Siirt, Bitlis, BingÃ¶l, AÄŸrÄ± ve Bayburt olarak sÄ±ralandÄ±.



BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYISI UYARISI



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda artan vaka sayÄ±larÄ±na dikkat Ã§ekerek, "GÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±mÄ±z bir sÃ¼redir 30 binin Ã¼zerinde seyrediyor. Åžartlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulursa, daha da yÃ¼kselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduÄŸu ortamlarÄ± biliyoruz, maskeyi hayatÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmayalÄ±m. Sosyal mesafe kuralÄ±na dikkat edelim. AÅŸÄ±larÄ±mÄ±zÄ± mutlaka olalÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

SON 3 KIRMIZI

AÅŸÄ±lama risk haritasÄ±nda turuncu listede yer alan Erzurum, %65 oranÄ±na ulaÅŸarak sarÄ± kategoriye yÃ¼kseldi. KÄ±rmÄ±zÄ± kategoride bulunan MuÅŸ ise %55 aÅŸÄ±lama oranÄ±na ulaÅŸarak turuncu kategoride yer aldÄ±. YÃ¼zde 55 aÅŸÄ±lama oranÄ±na ulaÅŸamayan iller ise ÅŸÃ¶yle;Â ÅžanlÄ±urfa, DiyarbakÄ±r, BatmanÂ

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13 EKÄ°M KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 13 Ekim corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 361 bin 164 olarak aÃ§Ä±klarken, 31 bin 248 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 236 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 30 bin 331 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.



