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Son dakika haberi: 14 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 14 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, kapalı mekan uyarısı yaparak, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN KAPALI MEKAN UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kapalı mekan uyarısı yaparak, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 14 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 536 olarak açıklarken, 18 bin 796 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 171 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 242 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 14 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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