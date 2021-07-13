MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 13 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
GeriGündem Son dakika haberi: 13 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13.07.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 13 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 13 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı ve aşı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.  

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı ve aşı uyarısında bulundu. Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" dedi.

Son dakika haberi: 13 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son durum


12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 227 bin 273 olarak açıklarken, 5 bin 404 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 49 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 13 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son durum


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi