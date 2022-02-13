Son dakika haberi: 13 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2’nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3’üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN YENİ VAKA SAYISI VURGUSU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tablodaki toplam yeni vaka sayısına dikkat çekerek, "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.





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12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 448 bin 347 olarak açıklarken, 86 bin 193 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 272 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 73 bin 526 olarak açıklanmıştı.



