Son dakika haberi: 13 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 13 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 test yapılırken 75 bin 564 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 153 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 51 bin 675 oldu.

OMİCRON TEHLİKESİ... 4 KAT ARTTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." notunu düştü.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 138 milyon 326 bin 318'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

12 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 422 bin 28 olarak açıklarken, 77 bin 722 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 145 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 42 bin 573 olarak açıklanmıştı.