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Gündem
Haber Giriş: 13.04.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 13 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vaka sayısının 60 bine dayandığı görülürken, ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre,  306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. 

Son dakika haberi: 13 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 301 bin 068 olarak açıklarken, 54 bin 562 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 243 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 41 bin 218 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 372 bin 629 olarak açıklamıştı.

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