Son dakika haberi: 13 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 test yapılırken, vaka sayısı 5 bin 529 olarak belirlendi. Koronavirüsten maalesef 31 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 14 bin 493 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 279 bin 922'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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12 NİSAN TABLOSU