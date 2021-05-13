Son dakika haberi: 13 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs verilerine göre 201 bin 295 test yapılırken 11 bin 534 vaka belirlendi.

Hasta sayısı bin 217 oldu. Koronavirüsten maalesef 238 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 472'ye yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

12 MAYIS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mayıs verilerine göre 228 bin 192 test yapılmıştı. Semptom gösteren bin 496 kişiyle birlikte toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüsten 232 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakanalıp iyileşenlerin sayısı 35 bin 167 olarak açıklanmıştı.

11 MAYIS KORONA TABLOSU

Dünkü Türkiye korona tablosunda 226 bin 452 test yapılırken 14 bin 497 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 278 kişi hayatını kaybederken 22 bin 253 kişi tedavi olarak sağlığına kavuşmuştu.

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