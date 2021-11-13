Son dakika haberi: 13 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA İKİNCİ DOZ AŞI ORANI DÜŞÜK İLLERİ AÇIKLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" ifadelerini kullandı.





12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 287 olarak açıklarken, 23 bin 637 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 217 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 164 olarak açıklanmıştı.



