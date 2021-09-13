Son dakika haberi: 13 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 13 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA AŞIDA GÜZEL HABERİ DUYURDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en az 2 doz aşıda 40 milyon dozun geçildiğini belirterek, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65.47 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 51 milyon 780 bin 811'i birinci doz, 40 milyon 635 bin 924'ü ikinci doz, 9 milyon 496 bin 164'ü üçüncü doz olmak üzere 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ oldu.











12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 310 bin 546 olarak açıklarken, 21 bin 352 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 243 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 616 olarak açıklanmıştı.









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