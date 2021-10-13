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Son dakika haberi: 13 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 13 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, artan vakalar ileride vefat sayılarına yansıyacağını belirterek, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 13 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,09 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

ÇANKIRI MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Çankırı yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçerken, mavi il sayısı 29'a yükseldi.

BAKAN KOCA ARTAN VAKA SAYILARIYLA UYARDI VE TEDBİR MESAJI VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artan vakalar ileride vefat sayılarına yansıyacağını belirterek, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 13 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 636 olarak açıklarken, 33 bin 860 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 237 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 110 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 13 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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