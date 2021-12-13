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Son dakika haberi: 13 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 13 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşının öneminin nedenlerini sıralayarak, "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA AŞININ ÖNEMİNİ TEK TEK SIRALADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşının öneminin nedenlerini sıralayarak, "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 13 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 345 bin 754 olarak açıklarken, 17 bin 956 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 182 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 648 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 13 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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