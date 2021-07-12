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Haber Giriş: 12.07.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 12 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 12 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada Edirne'nin de mavi iller arasına girdiğini belirterek, "Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 12 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.  

BİR 'MAVİ' DAHA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranında bir ilin daha maviye döndüğünü belirterek, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 12 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 068 olarak açıklarken, 5 bin 261 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 37 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 12 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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