Son dakika haberi: 12 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1250 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.



HAFTALIK DURUM



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.









11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 130 bin 313 olarak açıklarken, 7 bin 590 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 811 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 453 bin 096 olarak açıklamıştı.







