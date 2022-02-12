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Son dakika haberi: 12 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 12 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısına dikkat çekerek, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısına dikkat çekerek, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 12 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 458 bin 142 olarak açıklarken, 95 bin 065 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 85 bin 758 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 12 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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