Son dakika haberi: 12 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 12 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 137 milyon 891 bin 835'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA'DAN OMİCRON ÇAĞRISI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 430 bin 253 olarak açıklarken, 74 bin 266 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 137 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 olarak açıklanmıştı.

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