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Son dakika haberi: 12 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Omicron#Vaka
Son dakika haberi: 12 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 test yapılırken 77 bin 722 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 145 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 42 bin 573 oldu. Omicron varyantı tehdit edici olsa da hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize vurgu yapan Bakan Koca, "Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı. Öte yandan günlük vakaların 80 bine yaklaşması dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı, 12 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,80, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 137 milyon 891 bin 835'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA'DAN OMİCRON ÇAĞRISI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 12 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum
11 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 430 bin 253 olarak açıklarken, 74 bin 266 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 137 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 12 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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