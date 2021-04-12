MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12.04.2021 - 23:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan koronavirüs tablosundaki korkutan durumun devam ettiği görülürken, ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 294 bin 274 olarak açıklarken, 50 bin 678 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 237 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 30 bin 194 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 331 bin 411 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi