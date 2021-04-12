Son dakika haberi: 12 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.





11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 294 bin 274 olarak açıklarken, 50 bin 678 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 237 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 30 bin 194 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 331 bin 411 olarak açıklamıştı.









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