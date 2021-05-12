Son dakika haberi: 12 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mayıs verilerine göre 228 bin 192 test yapılırken 13 bin 29 vaka belirlendi.

Hasta sayısı bin 496 oldu. Koronavirüsten maalesef 232 vatandaşımızı kaybettik.

Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 35 bin 167 olarak açıklandı.

11 MAYIS KORONA TABLOSU

Dünkü Türkiye korona tablosunda 226 bin 452 test yapılırken 14 bin 497 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 278 kişi hayatını kaybederken 22 bin 253 kişi tedavi olarak sağlığına kavuşmuştu.

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