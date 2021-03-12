Son dakika haberi: 12 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 12 Mart Türkiye koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1349 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 146 bin 386 olarak açıklarken, 14 bin 046 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 231 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 659 bin 093 olarak açıklamıştı.









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