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Son dakika haberi: 12 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 12 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yaş gruplarına göre vaka ve vefatlardaki verileri paylaşarak, "Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 164 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,89 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaş gruplarına göre vaka ve vefatlardaki verileri paylaşarak, "Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 12 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 11 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 004 olarak açıklarken, 24 bin 898 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 197 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 360 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 12 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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