Son dakika haberi: 12 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda vakalardaki düşüşün devam ettiği görülürken, ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 224 bin 128 olarak açıklarken, 6 bin 261 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 69 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 217 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 192 bin 945 olarak açıklamıştı.
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