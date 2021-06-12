Son dakika haberi: 12 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.









11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 224 bin 128 olarak açıklarken, 6 bin 261 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 69 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 217 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 192 bin 945 olarak açıklamıştı.









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