Son dakika haberi: 12 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 12 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 test yapılırken 21 bin 532 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 243 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 25 bin 616'ya yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64.94 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 51 milyon 536 bin13'ü birinci doz, 40 milyon 305 bin 712'si ikinci doz, 9 milyon 413 bin 573'ü üçüncü doz olmak üzere 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "“BANA BİR ŞEY OLMAZ!” Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

11 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre test sayısı 314 bin 46 olurken semptom gösteren hasta sayısı ise 22 bin 923 olarak belirtilmişti. Koronavirüsten 259 kişi hayatını kaybetmişti.

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