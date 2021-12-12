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Son dakika haberi: 12 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 12 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'de de tespit edilen Omicron varyantıyla ilgili kaygı duyulmamasını ve tedbirlere uyulmasını belirterek, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 345 bin 754 testte 17 bin 956 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 648 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,05, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 517 bin 947, 2’nci dozda 50 milyon 916 bin 147 ve 3’üncü dozda 12 milyon 625 bin 778 olmak üzere toplam 121 milyon 655 bin 651 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DA OMICRON MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de de tespit edilen Omicron varyantıyla ilgili kaygı duyulmamasını ve tedbirlere uyulmasını belirterek, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 12 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı



11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 349 bin 221 olarak açıklarken, 19 bin 255 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 191 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 180 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 12 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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