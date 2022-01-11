Son dakika haberi: 11 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,08, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,74 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 157 bin 227, 2’nci dozda 51 milyon 976 bin 752 ve 3’üncü dozda 22 milyon 251 bin 633 olmak üzere toplam 137 milyon 428 bin 160 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA: DURUM SİZİ YANILTMASIN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN" ifadelerini kullandı.









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10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 403 bin 104 olarak açıklarken, 65 bin 236 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 141 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 38 bin 242 olarak açıklanmıştı.



