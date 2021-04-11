Son dakika haberi: 11 Nisan korona tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 11 Nisan koronavirÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re,Â 294 bin 274 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 50 bin 678 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 237 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â AÄŸÄ±r hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 3 milyon 331 bin 411'e yÃ¼kseldi.



HAFTALIK KORONAVÄ°RÃœS DURUMU



HaftalÄ±k verilere gÃ¶re, bu hafta hastalarda zatÃ¼rre oranÄ± yÃ¼zde 3,1, yatak doluluk oranÄ± yÃ¼zde 55,7, eriÅŸkin yoÄŸun bakÄ±m doluluk oranÄ± yÃ¼zde 66,5, ventilatÃ¶r doluluk oranÄ± yÃ¼zde 33, ortalama temaslÄ± tespit sÃ¼resi 9 saat, filyasyon oranÄ± yÃ¼zde 99,9 olarak kayda geÃ§ti.





10 NÄ°SAN KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 10 Nisan koronavirÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 302 bin 735 olarak aÃ§Ä±klarken, 52 bin 676 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 248 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, taburcu olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 32 bin 539 ve toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ±nÄ± ise 3 milyon 301 bin 217 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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