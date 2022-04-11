Son dakika haberi: 11 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 182 bin 216 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 235 bin 102'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.





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10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 172 bin 461 olarak açıklarken, 5 bin 609 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 32 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 7 bin 315 olarak açıklanmıştı.



