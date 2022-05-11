Son dakika haberi: 11 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 362 Covid-19 testi yapılırken bin 670 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 711 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 827 bin 296, 2’nci dozda 53 milyon 46 bin 297 ve 3’üncü dozda 27 milyon 768 bin 027 olmak üzere 147 milyon 576 bin 861 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 134 bin 646 olarak açıklarken, bin 858 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 7 kişi hayatını kaybetmişti.