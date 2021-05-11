Son dakika haberi: 11 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.





10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 213 bin 863 olarak açıklarken, 13 bin 604 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 26 bin 953 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 743 bin 871 olarak açıklamıştı.









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