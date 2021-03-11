Son dakika haberi: 11 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

11 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün 146 bin 3386 test yapılırken 14 bin 46 vaka belirlendi. Hasta sayısı 821 oldu. Koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybederken 9 bin 231 kişi ise taburcu oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

10 MART KORONA TABLOSU

Bakanlığın açıkladığı 10 Mart tablosunda 145 bin 130 Kovid-19 testi yapılırken, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıkmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti. Ağır hasta 1309 olurken, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükselmişti.

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU



