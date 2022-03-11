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Son dakika haberi: 11 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 11 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vakalarda düşüş devam ederken, son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 11 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 342 bin 365 testte 25 bin 401 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 732 bin 735, 2’nci dozda 52 milyon 893 bin 442 ve 3’üncü dozda 27 milyon 382 bin 303 olmak üzere toplam 146 milyon 222 bin 195 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 11 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 846 olarak açıklarken, 29 bin 492 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 140 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 62 bin 245 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 11 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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