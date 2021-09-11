Son dakika haberi: 11 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 144 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,70 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 406 bin 87 doz aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Antalya olarak açıklandı.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.



BAKAN KOCA, 'YAYILIMI BÖYLE DURDURABİLİRİZ' DEYİP AŞI UYARISI YAPTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı









10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 318 bin 835 olarak açıklarken, 23 bin 562 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 214 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 35 bin 083 olarak açıklanmıştı.









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