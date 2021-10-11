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Son dakika haberi: 11 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 

BAKAN KOCA'DAN HASSASİYET VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 11 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 344 bin 280 olarak açıklarken, 28 bin 370 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 196 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 772 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 11 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo