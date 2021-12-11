Son dakika haberi: 11 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA AŞININ ÖNEMİNİ VURGULADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşının önemini vurgulayarak, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.





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10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 347 bin 232 olarak açıklarken, 18 bin 561 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 176 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 129 olarak açıklanmıştı.



