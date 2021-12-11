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Son dakika haberi: 11 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Tiwtter'dan yaptığı açıklamada aşının önemini vurgulayarak, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA AŞININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşının önemini vurgulayarak, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 11 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 347 bin 232 olarak açıklarken, 18 bin 561 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 176 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 129 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 11 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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